"Все говорят про онкологию": Борисова придирчиво рассмотрела вблизи "парик" Малахова

В последнее время много пишут, что якобы отметивший в январе 50-летие Андрей Малахов сильно сдал, носит парик и вообще-де лечится от рака. Его давняя подруга и коллега по экрану Дана Борисова рассказала "Дни.ру", что на самом деле происходит с популярным ведущим "Прямого эфира".

"Андрея я знаю уже, страшно сказать, три десятка лет, – говорит Дана. – Он еще работал редактором программы "Телеутро" на Первом канале, а я вела там "Армейский магазин". Мы как-то вместе вели день ВМФ, там познакомились с тех пор всегда рядом. Помню даже, как в студии на одной из передач на нас рухнула декорация! Ходила к нему в "Большую стирку", "Пусть говорят", "Прямой эфир", и всегда мое участие приносило большие рейтинги программам",

Малахову Дана многим в жизни обязана. "Когда я попала в зависимость и мне нужна была помощь, то Андрей все организовал, за свой счет купил мне билеты на Самуи в центр реабилитации и даже подарил солнцезащитные очки", – вспоминает Борисова.

И сегодня ей не нравятся слухи, которые кто-то в прессе распускает про верного друга. "Гонят, что он плохо выглядит, говорят, что у него рак, – возмущена Дана. – Вообще не понимаю, кто и зачем распускает эти слухи".

"Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило, – продолжает Дана. – Я читала, что-де Андрей носит парик и решила сама это проверить. Подошла к нему, типа, сделать селфи совместное. И все рассмотрела вблизи".

"Никакой это не парик, а свои натуральные волосы, – убедилась Борисова. – Просто он пользуется сухим шампунем, который утяжеляет волосы и добавляет им объем. Плюс "воздушная" укладка дает эффект парика. Потом я говорила и с редакторами программы, они ничего странного тоже не видят и домыслы про рак отвергают. Вот и я всех призываю слухам не верить, гипотез не строить и негатив не длить".