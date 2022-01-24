Милявская кинулась на шею брошенному мужу Бабкиной: Я тебя люблю!

Однако что сейчас происходит между возлюбленными – не понимает никто. Все дело в том, что артистка ранее часто упоминала его и благодарила за все. В нескольких последних интервью она рассуждала о семье и даже называла имена важных людей. Супруг не был указан в их числе. Позднее многие стали замечать, что он якобы запустил себя и стал выглядеть хуже. В Сети можно найти много фото, которые обсуждает публика.
Ходят слухи, что Надежда Бабкина просто решила завершить эти отношения. Она несколько раз сама упоминала, что живет не с возлюбленным, так как любит отдыхать одна. Так или иначе, пользователи уверены, что сейчас музыкант переживает не лучшие времена. Он нашел утешение.
К нему приехала Лолита Милявская, которая может поднять настроение любому человеку. Поклонникам Надежды Георгиевны ее поведение показалось слегка сомнительным. Все дело в том, что артистка сама показала, как обнимается с супругом коллеги. "Я тебя люблю!" – кричала она Евгению Гору.
По словам певицы, она прибыла в бар и планировала выпить вместе с давним приятелем. Милявская призналась, что их ожидает шампанское, а также напомнила о своих любимых свечах, которые производит Гор. "Ну, поехали!" – призывала заводная артистка.