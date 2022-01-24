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Шоу-бизнес
Милявская кинулась на шею брошенному мужу Бабкиной: Я тебя люблю!

Милявская кинулась на шею брошенному мужу Бабкиной: Я тебя люблю!

Надежда Бабкина почти не говорит о своей личной жизни . Известно, что много лет она была вместе с Евгением Гором.
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Однако что сейчас происходит между возлюбленными – не понимает никто. Все дело в том, что артистка ранее часто упоминала его и благодарила за все. В нескольких последних интервью она рассуждала о семье и даже называла имена важных людей. Супруг не был указан в их числе. Позднее многие стали замечать, что он якобы запустил себя и стал выглядеть хуже. В Сети можно найти много фото, которые обсуждает публика.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Ходят слухи, что Надежда Бабкина просто решила завершить эти отношения. Она несколько раз сама упоминала, что живет не с возлюбленным, так как любит отдыхать одна. Так или иначе, пользователи уверены, что сейчас музыкант переживает не лучшие времена. Он нашел утешение.

К нему приехала Лолита Милявская, которая может поднять настроение любому человеку. Поклонникам Надежды Георгиевны ее поведение показалось слегка сомнительным. Все дело в том, что артистка сама показала, как обнимается с супругом коллеги. "Я тебя люблю!" – кричала она Евгению Гору.

По словам певицы, она прибыла в бар и планировала выпить вместе с давним приятелем. Милявская призналась, что их ожидает шампанское, а также напомнила о своих любимых свечах, которые производит Гор. "Ну, поехали!" – призывала заводная артистка.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 09:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

Гость946897
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Все смешалось в этом шоу-бизнесе …….
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