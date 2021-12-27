Взбешенная Лолита облаяла Соседова матом на всю страну: **** объясни!

Конфликт между Лолитой Милявской и Сергеем Соседовым, кажется, окончательно не завершится никогда. На этот раз ироничная артистка встала грудью за коллег.

Сейчас исполнительница ведет шоу "Суперстар! Возвращение". Сергей Соседов является одним из самых скандальных героев программы, несмотря на то, что он – член жюри. Журналист периодически ссорится в прямом эфире то с ведущей, то с исполнителями. В какой-то момент Алена Жигалова даже пригласила его на интервью и поинтересовалась, зачем он высказывает свое мнение так резко, а также передразнивает "взрослых" исполнителей.

При этом, по словам самого Соседова, так он помогает певцам. Якобы иначе они не поняли бы, где ошиблись, а он был бы просто голословен. При этом периодически достаточно грубая манера общения критика доводит даже самых терпеливых. Лолита же обычно старается не вставать между участниками и членами жюри, но на этот раз не сдержалась.

Сергей Соседов высказался относительно нового номера Виктора Салтыкова. Выбор артиста не пришелся ему по душе, а свою позицию журналист объяснил достаточно жестко. По его словам, песня оказалась недостойной такого артиста. Лолита попыталась донести до критика, что не всегда стоит демонстрировать все таланты во время одного выступления.

На этот счет у журналиста оказалось свое мнение. Он отметил, что в преддверии Нового года Виктор Салтыков должен был порадовать публику чем-то особенным. Однако Лолита Милявская вовсе не согласилась с ним. Артистка неожиданно повысила голос и крикнула, что в предновогодние вечера ей незачем слушать нечто великое. "***** Паваротти?! Объясни!" – возмутилась она. Публика расхохоталась, не смог сдержаться и сам Сергей Соседов.