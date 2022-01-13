"По щелчку вышла замуж": проворная Бабкина затащила мужика в загс

Надежда Бабкина дала откровенное интервью и раскрыла секрет успеха в любви.

Сегодня 71-летняя Надежда Бабкина состоит в отношениях с предпринимателем и музыкантом Евгением Гором. В Сети часто появляются слухи об их размолвке, но певица опровергает их. При этом она не раз говорила, что они живут отдельно – во-первых, у каждого много работы, некогда делить быт. Во-вторых, так комфортнее обоим.

Стоит отметить, что Надежда Бабкина с юности была очень проворной и деловой, успевала и учиться, и замуж выйти, и ребенка родить. При этом она никогда не требовала помощи от родственников или друзей. Правда, по ее словам, в ребенком сидела соседка.

Официально Бабкина состояла в браке всего раз. Она вышла за барабанщика Владимира Заседателева в 1974 году, причем с лету. По сути, она затащила в загс не успевшего ничего понять мужика. Но он, судя по всему, был счастлив.

"Со мной все было в порядке, я по щелчку вышла замуж. Увидела парня-музыканта, который мне понравился, и сказала: "Вот этот будет моим". И он стал моим", – рассказала Бабкина.



Вскоре она родила от него сына Данилу. По словам артистки, она ни дня ни просидела в декрете. Из роддома почти сразу поехала учиться в институт. Ребенка оставляла на соседку по коммуналке. Маленький Данила не доставлял особых хлопот деловой матери. Вскоре она начала его с собой везде брать, так мальчик и вырос.