Сдавший Алибасов сообщил об исчезновении человека

Продюсера теперь всегда сопровождает помощница.

74-летний продюсер Бари Алибасов, если верить его сыну Бари Алибасову-младшему, не совсем здоров. У основателя группы "На-на" проблемы с памятью, слухом и зрением. Дескать, знаменитость совсем сдала.

Между тем в личном микроблоге Алибасов активно общается с поклонниками. Для подписчиков Бари Каримович записывает забавные ролики. Так, например, накануне вечером помощница засняла продюсера во время прогулки по центру столицы. Алибасов заметил на тротуаре бесхозные кроссовки. Они стояли рядом с крышкой канализационного люка. Знаменитость заявила, что с хозяином обуви произошло нечто мистическое. Дескать, владелец ботинок исчез.

"Как вы думаете? Где этот человек сейчас, чьи тапочки тут у люка застряли навсегда? Вот вам и Москва. Будьте внимательны. Не лазьте в люк", – сказал Бари Каримович в камеру.

Алибасова, отметим, сейчас постоянно сопровождает помощница. Продюсер находится под круглосуточным присмотром. Недавно ассистентка помогала Бари Каримовичу освоить новый смартфон.

Сын основателя группы "На-на", Бари-младший, между тем обеспокоен судьбой бывшей мачехи – Лидии Федосеевой-Шукшиной. На днях стало известно, что 83-летняя звезда советского экрана оказалась в доме престарелых. В пансионат актрису отправила младшая дочь – Ольга Шукшина.

Бари Алибасов-младший хочет взять Лидию Федосееву-Шукшину под опеку. 38-летний бизнесмен даже готов оформить брак с пожилой артисткой.