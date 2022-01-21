Скиталась по квартирам: сын Алибасова о Шукшиной перед отправкой в дом престарелых

Сестра Марии Шукшиной неожиданно заявила, что отправила мать Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат. Разразился скандал.

Ольга Шукшина уверяет, что мама проходит в учреждении необходимые процедуры, да и не дом престарелых это вовсе, а пансионат – почти курорт. При этом сроков, на которые Лидия Федосеева-Шукшина отправилась туда, никто не обговаривал. Мол, когда надоест, тогда и заберем. Россияне бьют тревогу.

Сын бывшего мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова в шоке от нахождения актрисы в подмосковном пансионате для пожилых людей.

Впрочем, Бари Бариевич никогда не ладил с семьей Шукшиной, но с самой актрисой хорошо ладил. Теперь он уверен, что может спасти актрису в трудной ситуации.

Алибасов добавил, что ужасно удивлен происходящим, ведь буквально на днях Лидия Федосеева-Шукшина ночевала у них дома. Очевидно, что дома ей плохо, вот она и скитается по квартирам, уверен сын продюсера.

"Как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости", – заявил Алибасов.



Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились в 2018 году, однако недавно развелись. После развода пара продолжает тепло общаться и даже встречала Старый Новый год вместе.