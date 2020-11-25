Левкин откровенно о размере мужского достоинства, бане с Алибасовым и внебрачных детях

По заверению Бари Алибасова, участники созданной им еще в 1989 году группы "На-На" отличались неуемной сексуальной энергией. Хотя, по его словам, член у каждого из солистов внушительными размерами не отличался.



"Слава Жеребкин – человек обаятельный, скромный, стеснительный – тоже, конечно, осеменял, но не с таким рвением и нахальством, как Политов. И Володя Левкин осеменял – потом нам приносили детей от него. Мастерство любовника, которым Левкин овладел, сказалось на его биографии – вон сколько жен у него было!" – заявил продюсер.



"У нас была традиция – в каждом городе весь наш большой коллектив, а это почти 40 человек, ходить в баню – снимать напряжение после концертов, – ответил на слова Алибасова Владимир Лёвкин. – Видимо, там Бари Алибасов и рассмотрел, у кого какой размер, и так это его потрясло, что до сих пор не может забыть".

Что же касается любовных подвигов и внебрачный детей от поклонниц, бывший участник группы "На-На" про это говорит со смехом. "Скажу вам откровенно, Алибасов точно никогда свечку не держал, и что он там себе нафантазировал, я не в курсе", – улыбается музыкант.

"Моей маме часто звонили, привозили, показывали детей и говорили, что якобы от меня. Но весь наш род очень похож на бабушку, мамину маму. Поэтому с первого взгляда можно понять, мой ребенок или нет. А если были сомнения, то всегда можно было прибегнуть к генетической экспертизе. Но ни разу она мое отцовство не подтвердила", – подчеркнул артист.

Напомним, ранее коллега по "На-На" Павел Соколов тоже высмеял байки Бари Алибасова. "Лучше спросите про размер моего достоинства у раз... два... уже трех моих жен и многочисленных подруг – никто не жаловался! – заявил музыкант. – Если Алибасов рассказывает про нас такие байки, значит, мы еще ого-го – нужны и интересны".