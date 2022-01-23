Оранжерея в номере и украшения на 12 миллионов: Бузова купается в роскоши после дня рождения

Ольга Бузова отметила свое 36-летие.

По случаю праздника поющая ведущая собрала своих близких и отправилась с ними на частном самолете в Красную Поляну. В одном из самых роскошных ресторанов курорта и прошло торжество. После ужина компания отправилась в элитный банный комплекс на массажи и СПА-процедуры. Ольга даже успела нырнуть в прорубь.

Щедрые гости задарили Бузову дорогущими подарками, поклонники засыпали ведущую цветами, от которых в ее номер было невозможно зайти. "У меня в номере настоящая оранжерея. Спасибо еще раз всем за поздравления!". – поблагодарила артистка.

Шикарные презенты Ольга показала в своем блоге. Среди брендовых вещей и аксессуаров особенно ведущая выделила украшения известных ювелирных домов. Менеджер звезды преподнес ей комплект от Bulgari стоимостью около 12 миллионов рублей. "Я потеряла дар речи, это колье – просто красота!", – восторгается Бузова.

Накануне поездки в Сочи Ольга Бузова отдыхала в Куршевеле в компании певицы Клавы Коки. Сначала артистки демонстрировали прекрасные отношения, но ситуация резко изменилась. Клава опубликовала ролик, компрометирующий ее спутницу. За Бузову заступились фанаты и коллеги по цеху, обвинив Коку в некрасивом поведении и намеренном саботаже.