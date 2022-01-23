"Насколько плохо она воспитана": родительницу Бузовой разнесли за плевок в матерей-одиночек

В своем микроблоге в "ЖЖ" обозревательница напомнила, что Ирина Александровна заявила ранее о том, что Ольга Бузова не готова быть матерью-одиночкой "даже ради хейтеров всех мастей".
Лена Миро отметила, что женщина явно вкладывает в это понятие что-то плохое. Она не понимает, откуда в обществе берутся подобные ярлыки. Блогер считает, что в том, что женщина одна воспитывает ребенка, ее вины нет. Напротив, такая мать достойна уважения и поддержки.
Обозревательница добавила, что в современном мире зачастую глава семейства оставляет жену с ребенком, а сам идет "по другим койкам". И лишь в лучшем случае платит алименты и навещает свое дитя. Матери-одиночке же приходится брать всю заботу о чаде на себя.
Лена Миро возмущена презрением некоторые людей к таким женщинам. Она не сдержалась, чтобы не плюнуть в родительницу поющей ведущей за ее слова. Она высказалась об Ольге Бузовой. "Всегда поражаюсь, насколько плохо она воспитана. Немного узнав о ее воспитательнице, теперь понимаю, почему", – заявила блогер.
Напомним, Ольга Бузова не раз признавалась, что хотела бы родить ребенка. Но, к сожалению, судя по всему, пока у звезды нет достойного кандидата в отцы ребенка.