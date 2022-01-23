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Шоу-бизнес
"Насколько плохо она воспитана": родительницу Бузовой разнесли за плевок в матерей-одиночек

"Насколько плохо она воспитана": родительницу Бузовой разнесли за плевок в матерей-одиночек

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала мать Ольги Бузовой за то, что она нелестно высказалась о женщинах, которые растят своих чад самостоятельно, без помощи мужей.
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В своем микроблоге в "ЖЖ" обозревательница напомнила, что Ирина Александровна заявила ранее о том, что Ольга Бузова не готова быть матерью-одиночкой "даже ради хейтеров всех мастей".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Лена Миро отметила, что женщина явно вкладывает в это понятие что-то плохое. Она не понимает, откуда в обществе берутся подобные ярлыки. Блогер считает, что в том, что женщина одна воспитывает ребенка, ее вины нет. Напротив, такая мать достойна уважения и поддержки.

Обозревательница добавила, что в современном мире зачастую глава семейства оставляет жену с ребенком, а сам идет "по другим койкам". И лишь в лучшем случае платит алименты и навещает свое дитя. Матери-одиночке же приходится брать всю заботу о чаде на себя.

Лена Миро возмущена презрением некоторые людей к таким женщинам. Она не сдержалась, чтобы не плюнуть в родительницу поющей ведущей за ее слова. Она высказалась об Ольге Бузовой. "Всегда поражаюсь, насколько плохо она воспитана. Немного узнав о ее воспитательнице, теперь понимаю, почему", – заявила блогер.

Напомним, Ольга Бузова не раз признавалась, что хотела бы родить ребенка. Но, к сожалению, судя по всему, пока у звезды нет достойного кандидата в отцы ребенка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова: Фото: Anatoly Lomokhov/ globallookpress.com
Автор: 23 января 2022, 08:21 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость949525
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Не надо Бузовой рожать детей,одной дуры хватило.Россия требует героев <цензура>.....ДА рожает дураков.
1

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