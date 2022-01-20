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Шоу-бизнес
Мать внезапно раскрыла секрет красоты Бузовой: Фильтры – наше все

Мать внезапно раскрыла секрет красоты Бузовой: Фильтры – наше все

Сегодня свой День рождения отмечает одна из самых популярных и скандальных артисток нашего времени. Ольге Бузовой исполнилось 36 лет.
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В честь этого события журналисты решили пообщаться с родительницей дивы. Она отметила, что всегда говорит дочери о том, что иногда стоит остановиться. По словам Ирины Бузовой, она постоянно пытается заставить ее осознать, что всегда стоит обращать внимание на свое здоровье, а потом уже идти дальше. Она указала, что из-за невероятного количества проектов ее организм "страдает".

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Представители прессы поинтересовались, как Ольга Бузова при таком количестве работы всегда предстает в кадре свежей и отдохнувшей. Скрывать секреты красоты своей дочери родительница не стала и быстро сообщила, что "фильтры – наше все". Она честно отметила, что сегодня "виртуальность" стоит во главе угла.

Публика любит и ценит Ольгу за честность. Судя по всему, именно эту приятную черту она унаследовала от мамы. Ирина Бузова подчеркнула, что о внешности ее дочери может судить лишь тот, кто встречался с ней лично. По словам родительницы поющей ведущей, из-за работы и постоянного макияжа кожа просто не может быть идеальной.

Слухи о пластике Ольги Бузовой ее мать опровергла. Она отметила, что ее дочь ходит только на косметологические процедуры. Родительница артистки рассказала, что не стоит воспринимать ее слова о невероятной красоте прямо, это лишь шутки. Свои недостатки она осознает и принимает. "Она не хвастуша, просто с большой самоиронией", – прокомментировала Ирина Бузова.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 11:52 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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