Мать Бузовой вывела Манукяна на чистую воду: Хотел раскрутиться, провальный типаж

Мать Ольги Бузовой сообщила, что наследница всегда видит в людях свет. Если она сама постоянно помнит все плохое, то поющая ведущая забывает о негативе моментально и верит в чудо.

По словам родительницы, дочь отходит от отношений невероятно тяжело. Пока завершать их на спокойной ноте она не умеет, а потому каждый раз "умирает". Однако при этом Ирина Бузова убеждена в том, что лучше так, чем постоянно сходиться и расставаться с одним и тем же недостойным мужчиной из-за давления общества.

Мама знаменитости рассказала, что она выбирает один и тот же типаж. Когда Ольга Бузова влюбляется, она перестает думать и просто якобы боготворит объект обожания. Однако она снова и снова сталкивается с одной и той же проблемой: сперва мужчина выбирает ее, а затем осознает, что ему нужна была не "красивая известная", а та, которая будет "щи варить и детей рожать".

Мама артистки отметила, что узнает обо всем уже после того, как это случается. Знаменитость предпочитает не беспокоить ее без повода. Она указала, что после развода посоветовала ей продолжать любить, но была против того, чтобы она возила Давида Манукяна на Мальдивы и в Куршавель за свои деньги.

О несостоявшемся женихе дочери Ирина Бузова отзывается крайне скептически. Она указала, что с самого начала знала: роман не будет долгим. По ее словам, Дава был "провальным типажом", так как посто "хотел раскрутиться" рядом с успешной женщиной.