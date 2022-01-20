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Шоу-бизнес
Мать Бузовой вывела Манукяна на чистую воду: Хотел раскрутиться, провальный типаж

Мать Бузовой вывела Манукяна на чистую воду: Хотел раскрутиться, провальный типаж

Мать Ольги Бузовой сообщила, что наследница всегда видит в людях свет. Если она сама постоянно помнит все плохое, то поющая ведущая забывает о негативе моментально и верит в чудо.
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По словам родительницы, дочь отходит от отношений невероятно тяжело. Пока завершать их на спокойной ноте она не умеет, а потому каждый раз "умирает". Однако при этом Ирина Бузова убеждена в том, что лучше так, чем постоянно сходиться и расставаться с одним и тем же недостойным мужчиной из-за давления общества.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Мама знаменитости рассказала, что она выбирает один и тот же типаж. Когда Ольга Бузова влюбляется, она перестает думать и просто якобы боготворит объект обожания. Однако она снова и снова сталкивается с одной и той же проблемой: сперва мужчина выбирает ее, а затем осознает, что ему нужна была не "красивая известная", а та, которая будет "щи варить и детей рожать".

Мама артистки отметила, что узнает обо всем уже после того, как это случается. Знаменитость предпочитает не беспокоить ее без повода. Она указала, что после развода посоветовала ей продолжать любить, но была против того, чтобы она возила Давида Манукяна на Мальдивы и в Куршавель за свои деньги.

О несостоявшемся женихе дочери Ирина Бузова отзывается крайне скептически. Она указала, что с самого начала знала: роман не будет долгим. По ее словам, Дава был "провальным типажом", так как посто "хотел раскрутиться" рядом с успешной женщиной.

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Фото: Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 13:24 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость947503
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Благодаря Бузовой Манукян вылез из чулана. . А он предатель и льстец.
...
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Что то мама не видит про проститутку дочь ,сама мамаша смотрела сайт Порно от Бузовой или она считает,что её девочка убежала в 17 к мужику жить ,нормально? Что дочь обслуживала клиентов в притоне ,нормально?,Обе <цензура> ,мать хотя бы задумалась ,почему дочь спивается ,помогла ,ей НЕТ лезет к личную жизнь с мужиками Надо спасать алкоголичку дочь,а не трясти тупорылая мать грязным бельем , надо выше этого быть,а не базарить ,истерить ,собирать всякую чушь про дркугих У такой отвратительной матери дочь спивается ,это главная головная больПриходит одно в голову сама мама такая же гулящая
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