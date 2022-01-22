"Красил губы, целовался с мужчиной": Харламов рассекретил неожиданные подробности жизни известного актера

Гарик Харламов пообщался с Юрием Стояновым.

Юморист позвал 64-летнего актера на свое YouTube-шоу, в котором тут же заговорил об интересной жизни Юрия Николаевича. Уже в представлении гостя Харламов раскрыл неожиданные подробности его творческого пути. "Стоянов за свою карьеру переодевался в женщину, красил губы, целовался с мужчиной", – заявил ведущий.

На этом Стоянов не планирует останавливаться, он стал все больше проводить время с молодежью, ходит на подкасты и появляется в соцсетях. Артист даже завел свой собственный канал на YouTube. Его роли в кино и сериалах тоже стали современнее, недавно он сыграл в сериале "Вампиры средней полосы".

Сыронизировал Харламов и о личной жизни артиста. "В командировках Юрий Стоянов любит заниматься сексом, исполняя все роли самостоятельно", – отметил Гарик. Стоит отметить, что Стоянов счастлив в браке с женой Еленой.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Гарик Харламов расстался с новой возлюбленной Катериной Ковальчук. Такой вывод поклонники сделали из того, что артистка отписалась от блога избранника и стала публиковать грустные фото с неоднозначными подписями. Пока Харламов в больнице боролся с гриппом, Катерина отдыхала и рассказывала об этом подписчикам.