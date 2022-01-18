Признавшийся в любви Гузеевой Харламов подумал о смене имени в ее честь

Резидент Comedy Club в очередной раз задел Ларису Гузееву и ее коллег.

Гарик Харламов часто высмеивает звезд шоу-бизнеса и различные российские шоу. Так, он не раз проходился по передаче "Давай поженимся!". Недавно он в очередной раз подшутил над программой и Ларисой Гузеевой, которая ее ведет.

Гарик общался с другими юмористами в Telegram-канале "Круги на полях" и заявил, что смог бы стать автором другого шоу – "Давай разведемся!". Также он предложил сменить имя на Гузей Ларисов. Харламов удивился, почему такую передачу до сих пор не транслируют на телеэкранах. По мнению комика, такой контент был бы гораздо интереснее. Также он пошутил, сказав, что буквально всегда смотрит программу на Первом канале и даже спит под нее.

Коллеги Гарика с удовольствием подхватили его идею. Например, Денис Дорохов предположил, что в придуманной юмористом передаче тоже среди ведущих должен быть астролог. Так, он будет оправдываться перед участниками за неправильно составленный гороскоп. "Ну извините, реально подходило прям нормально", – представил Дорохов слова астролога.

Напомним, что это далеко не первый выпад в адрес "Давай поженимся!". Так, недавно Харламов высмеял Розу Сябитову из-за ее смеха. Гарик заявил, что он похож на крик чайки. Также он с иронией говорил о любви к Ларисе Гузеевой. Кстати, сама женщина шутки юмориста не оценила, она не раз заявляла, что устала от насмешек Гарика.