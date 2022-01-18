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Шоу-бизнес
Признавшийся в любви Гузеевой Харламов подумал о смене имени в ее честь

Признавшийся в любви Гузеевой Харламов подумал о смене имени в ее честь

Резидент Comedy Club в очередной раз задел Ларису Гузееву и ее коллег.
прочитано 239 раз

Гарик Харламов часто высмеивает звезд шоу-бизнеса и различные российские шоу. Так, он не раз проходился по передаче "Давай поженимся!". Недавно он в очередной раз подшутил над программой и Ларисой Гузеевой, которая ее ведет.

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Гарик общался с другими юмористами в Telegram-канале "Круги на полях" и заявил, что смог бы стать автором другого шоу – "Давай разведемся!". Также он предложил сменить имя на Гузей Ларисов. Харламов удивился, почему такую передачу до сих пор не транслируют на телеэкранах. По мнению комика, такой контент был бы гораздо интереснее. Также он пошутил, сказав, что буквально всегда смотрит программу на Первом канале и даже спит под нее.

Коллеги Гарика с удовольствием подхватили его идею. Например, Денис Дорохов предположил, что в придуманной юмористом передаче тоже среди ведущих должен быть астролог. Так, он будет оправдываться перед участниками за неправильно составленный гороскоп. "Ну извините, реально подходило прям нормально", – представил Дорохов слова астролога.

Напомним, что это далеко не первый выпад в адрес "Давай поженимся!". Так, недавно Харламов высмеял Розу Сябитову из-за ее смеха. Гарик заявил, что он похож на крик чайки. Также он с иронией говорил о любви к Ларисе Гузеевой. Кстати, сама женщина шутки юмориста не оценила, она не раз заявляла, что устала от насмешек Гарика.

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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 13:07 Источник: "Телеграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

комментарии

Ответить:

Гость943601
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А разве как-то по-другому можно реагировать на эту передачу? Постановочная помойка с больными на всю голову ведущими и еще более долбанутыми гостями.
1

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