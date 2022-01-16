Харламов расстался с предавшей его в трудный час возлюбленной

В Сети утверждают, что юморист Гарик Харламов расстался со звездой теленовеллы "Крепостная" Катериной Ковальчук. Об этом интернет-детективы заговорили после того, как Катерина отписалась от микроблога Гарика. Кроме того, девушка теперь публикует грустные фото с печальными цитатами. Поклонники уверены – отношения знаменитостей либо закончились, либо висят на волоске.
Светские сплетники еще в начале уходящей недели заподозрили, что в паре Харламов-Ковальчук не все гладко. Тогда комик загремел в больницу с сильнейшим жаром. По мнению пользователей Сети, Катерина оставила возлюбленного без поддержки: пока Гарик сражался с коварным гриппом под капельницей, она хвасталась в соцсетях отдыхом в Подмосковье. Девушку даже обвинили в предательстве.
Сейчас комик восстанавливается дома. К счастью, болезнь отступила. В микроблоге Харламов показывает фигуры, которые собрал из Лего. Катерина, между тем, покинула Россию. Актриса продемонстрировала в "Сторис" кадр из самолета. Теперь Ковальчук встречает закаты среди пальм.
Как писали "Дни.ру", о романе Катерины Ковальчук и Гарика Харламова говорили с осени 2020 года. Официально знаменитости подтвердили свои отношения в сентябре минувшего 2021 года. Комик и артистка познакомились на съемках сериала "Гусар", где играли главные роли.