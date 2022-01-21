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Шоу-бизнес
Опухшего до безобразия Киркорова невозможно узнать

Опухшего до безобразия Киркорова невозможно узнать

54-летний Филипп Киркоров заставил поклонников не на шутку переживать. Он обнародовал кадры, которые привели некоторых россиян в шок.
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Певец опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта нарезку видео, где его просто не узнать. Некогда подтянутый артист заметно располнел. Его лицо выглядит сильно опухшим.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Судя по всему, Филипп Киркоров не особенно переживает из-за набранных килограммов, раз не стесняется показывать публике подобные кадры. Одна из подписчиц звезды не смогла сдержать эмоций: "Кто этот покемон?", — поинтересовалась пораженная пользовательница соцсети.

Примечательно, что для того, чтобы хоть как-то замаскировать округлости, Филипп Киркоров воспользовался сомнительным приемом, спрятав глаза под черными очками. Однако пухлые щеки знаменитости от этого меньше на вид не стали.

Фото: instagram.com / stories / fkirkorov

Отметим, что исполнитель не раз боролся с лишним весом. Стройным его можно вспомнить, разве что, в начале эстрадной карьеры. После 30 лет внешний вид певца стал заметно меняться. Несмотря на метаморфозы со внешностью, Филипп Киркоров остается одним из самых популярных и успешных артистов на российской сцене.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте опубликовала в своем микроблоге ролик, на котором смеется практически до слез. Причиной тому – поведение Филиппа Киркорова на заднем фоне. Певец исполняет чудаковатые движения, называя их гимнастикой.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 21:40 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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