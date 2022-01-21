Опухшего до безобразия Киркорова невозможно узнать

Певец опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта нарезку видео, где его просто не узнать. Некогда подтянутый артист заметно располнел. Его лицо выглядит сильно опухшим.
Судя по всему, Филипп Киркоров не особенно переживает из-за набранных килограммов, раз не стесняется показывать публике подобные кадры. Одна из подписчиц звезды не смогла сдержать эмоций: "Кто этот покемон?", — поинтересовалась пораженная пользовательница соцсети.
Примечательно, что для того, чтобы хоть как-то замаскировать округлости, Филипп Киркоров воспользовался сомнительным приемом, спрятав глаза под черными очками. Однако пухлые щеки знаменитости от этого меньше на вид не стали.
Отметим, что исполнитель не раз боролся с лишним весом. Стройным его можно вспомнить, разве что, в начале эстрадной карьеры. После 30 лет внешний вид певца стал заметно меняться. Несмотря на метаморфозы со внешностью, Филипп Киркоров остается одним из самых популярных и успешных артистов на российской сцене.
Напомним, ранее Кристина Орбакайте опубликовала в своем микроблоге ролик, на котором смеется практически до слез. Причиной тому – поведение Филиппа Киркорова на заднем фоне. Певец исполняет чудаковатые движения, называя их гимнастикой.