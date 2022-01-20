Замужняя Орбакайте в истерике показала странную гимнастику Киркорова

Кристина Орбакайте с родными и близкими отдыхает в Майами.

На днях звездное семейство отпраздновало день рождения мужа Кристины Дмитрия Земцова. Поэтому случаю все отправились на южное побережье в любимое место голливудских знаменитостей. Помимо мужа и детей с Орбакайте приехал и давний друг семьи Филипп Киркоров. Бывший муж Примадонны с удовольствием проводит время в компании родственников экс-супруги.

Кристина опубликовала ролик, на котором смеется практически до истерики. Виной тому – поведение Филиппа Бедросовича на заднем плане. Он исполняет странные движения, называя их гимнастикой. Поклонникам веселье любимых артистов пришлось по душе.

"Приятно видеть, что у Кристины и Филиппа добрые, дружеские отношения!", "Человек праздник. Мне кажется, что Филипп очень хороший друг с большим чувством юмора", "Здорово когда весело! Молодцы! Дарите нам хорошее настроение", "Кристина лучшая!", "Филип хороший человек и хорошо, что у них с Кристиной дружеские отношения", "Позитивный ролик! Супер. Филипп в своем репертуаре!", "Вам нужно свое шоу! Вы такие классные и очаровательные вместе!", – написали комментаторы.

Недавно сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков попал в скандал. Молодой артист ввязался в разборки с Алексеем Паниным, который известен своей скандальной натурой. В итоге у них состоялся бой на ринге, а позже Панин обвинил наследника Пугачевой в обмане. По словам Алексея, они изначально договорились драться не по-настоящему, но Никита воспринял все всерьез.