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Шоу-бизнес
"В счастливом браке с успешным мужем": целующегося с музыкантом Киркорова застали врасплох

"В счастливом браке с успешным мужем": целующегося с музыкантом Киркорова застали врасплох

Филипп Киркоров выложил видео в "Инстаграм", на котором целуется и обнимается со знаменитым музыкантом. Психолог Андрей Зберовский проанализировал поведение артиста.
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О личной жизни Филиппа Киркорова не знает никто. Певец не рассказывает, есть ли у него кто-то или нет. Напомним, что когда-то он был женат на Алле Пугачевой, но брак распался. Сейчас брюнет воспитывает двоих детей – Аллу-Викторию и Мартина.

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На днях поп-король выложил неоднозначное видео. На кадрах исполнитель хита "Цвет настроения синий" обнимается и целуется с коллегой. Оба артиста выглядят радостными.

"Ольга Полякова находится в счастливом браке с успешным мужем бизнесменом и поэтому нет оснований предполагать о какой-то связи Филиппа и Ольги. Скорее речь идет о том, что Великий Филипп расширяет сферу своего влияния не только на российскую поп-культуру, но и на украинскую", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Андрей Зберовский.

Некоторые стали размышлять, для чего же отец двоих наследников делится с поклонниками такими снимками. Психолог застал музыкантов врасплох, заявив, что все было сделано ради славы.

"То, как он подписал свое поздравление на день рождения Оли, показывает, что он показывает свой статус поп-короля для широкой украинской аудитории, что будет читать его поздравления в социальных сетях. При этом Филипп получает лояльность аудитории своим общением с Ольгой именно на украинском языке. Так что общение двух звезд – одновременное проявление просто личной симпатии и отличный пиар для обоих", – подытожил эксперт.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 10:06 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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