Оставшаяся без концертов певица Слава блеснула лысиной

Для своих лет артистка прекрасно выглядит. Но неудачный кадр способен даже красавицу превратить в дурнушку. Так, в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта певица Слава выложила ряд видео с поздравлениями с днем рождения коллег по шоу-бизнесу: Анастасии Волочковой, Ольги Бузовой и Ирине Аллегровой.
Судя по всему, знаменитость не обратила внимания на то, как смотрится в кадре. Из-за темного освещения, фильтров и неудачной прически певица Слава в некоторые моменты выглядит лысой.
Ситуация повторилась и на концерте исполнительницы. В своем микроблоге артистка показала отрывок выступления. Зачесанные в хвост волосы певицы Славы вновь сыграли с ней злую шутку.
Отметим, что на днях вокалистка лишилась концертов в республике Коми из-за новых ограничительных мер в связи с распространением ковида. Певица Слава поделилась своим разочарованием в связи с происходящим. Она отметила, что выступления не отменяются, а переносятся на март. Она пообещала поклонникам, что они ее обязательно увидят. Напомним, ранее в Сеть попал пикантный снимок артистки. На нем звезда позирует без одежды, а ее интимные места прикрывает лишь пальмовая ветвь.