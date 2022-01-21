"Ничего так *****": певица Слава выставила напоказ округлившиеся ягодицы

Пикантный снимок певицы Славы попал в сеть.

В этом году буквально весь шоу-бизнес отправился на Мальдивы. Так, на островах отдохнули Дима Билан, Вера Брежнева и многие другие. Выбор певицы Славы тоже пал на райский уголок. Недавно женщина вернулась в Москву и сразу окунулась с головой в работу.

Видимо, заскучав по тропическому острову, артистка решила поделиться новыми снимками, которые сделала на Мальдивах. В своем "Инстаграм" женщина выложила весьма откровенную фотографию. Так, Слава позирует без одежды, пикантные места на снимке прикрывает лишь пальмовая ветвь. Также артистка пожаловалась на отмену концертов из-за ситуации с коронавирусом. Она пообещала поклонникам, что они обязательно еще споют и станцуют, но уже в марте. Также она призналась, что соскучилась по своим фанатам.

Фолловеры похвалили фигуру артистки. "Глаз не оторвать, какой орех", "Красота и идиллия, зарядка энергией по полной!", "Ничего так *****" (пятая точка – прим. ред.), "Шикарная", – написали подписчики.

Напомним, что год назад певица решила устроить ремонт в доме, который подарил ей гражданский муж. По словам звезды, обойдется ей это в кругленькую сумму – около пяти миллионов долларов. Так, артистка хочет, чтобы в ее жилище был персональный спа-комплекс с крытым бассейном.