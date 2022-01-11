Певица Слава взвыла из-за обвинений в пьянстве: Не пишите мне гадости

Певица Слава отреагировала на многочисленные нападки хейтеров, подозревающих ее в злоупотреблении алкоголем.

В Сети не первый год судачат о якобы имеющейся у звезды зависимости. Терпение певицы Славы лопнуло, и она решила дать отпор недоброжелателям. Артистка не отрицает, что ничего не имеет против спиртного, но всегда держит себя в руках.

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость разместила ролик, в котором имитирует опьянение, а затем кричит в объектив: "Не дождетесь!". Потом она идет танцевать. Исполнительница обратилась к сплетникам и поклонникам.



Вокалистка заявила, что просто любит радовать людей, но некоторые этого не понимают и изводят ее неприятным сообщениями. Она подчеркнула, что всегда будет держать удар, ее настроение никому не удастся испортить. Также она подчеркнула, что обладает артистическими данными, и сыграть опьянение для нее ничего не стоит.

Хейтеров певица Слава назвала "редисками", обвинив в притворстве и двуличии. Мол, обвиняя ее в пьянстве и выставляя себя трезвенниками, эти люди в реальности таковыми не являются. Она буквально взвыла от назойливых сплетников, призвав оставить ее в покое.

"Уходите, пожалуйста из моего Инстаграма и не пишите мне гадости", – заявила артистка.