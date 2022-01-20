Первый мужчина отрекся от выскочки Бузовой: Не заинтересован

Недавно Ольга Бузова активно пыталась найти свою первую школьную любовь. Старания не увенчались успехом.

Мама знаменитости сообщила, что он "не заинтересован в общении". Журналисты подтвердили, что попытались связаться с тем самым мужчиной, но он не захотел общаться на тему поющей ведущей. По какой причине первая любовь "отреклась" от дивы – никто точно не знает. Однако у ее родительницы есть интересная версия.

Ирина Бузова указала, что каждый человек думает в меру того, насколько он обладает информацией. Она предположила, что, возможно, взгляд на ее дочь у мужчины искажен, а потому он не считает ее той, с кем хочется контактировать. Как ко всему этому относится поющая ведущая – пока не совсем понятно.

Журналисты предположили, что мужчине может просто быть не очень комфортно из-за того, что Ольга Бузова стала невероятно успешной. Мама знаменитости указала, что Ольга – человек простой, абсолютно лишенный снобизма. Каждый раз она падает, отряхивается и идет дальше, несмотря ни на что.

Ирина Бузова сообщила, что ничего особенного от мужчина ее дочь не хотела. Она лишь помнит все хорошее, а потому хотела разделить эти воспоминания и добро с тем, кто был рядом в важный момент жизни. Возможно, после этого интервью первая любовь Ольги свяжется с ней. Об этом история пока умалчивает.

