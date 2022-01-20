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Шоу-бизнес
Оттопырившую пятую точку Бузову уличили в обмане

Оттопырившую пятую точку Бузову уличили в обмане

Ольга Бузова прилетела в Сочи.
прочитано 91 раз

Поющая ведущая приехала в любимый отель в Красной поляне, где бывает по несколько раз в году. Ольга опубликовала фото в черном пеньюаре, отельных тапочках и с красными розами, оттопырив пятую точку. Поклонникам показалось, что Бузова поправилась, хотя ранее ее обвиняли в излишней худобе.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Некоторые предположили, что артистка специально отретушировала свои ягодицы, сделав их больше. Ольгу обвинили в обмане ради более активной реакции фанатов. "Поправилась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь как будто фотошоп, типа так поправилась, специально, чтобы были комментов побольше", "Оля, набрала немного, но прям хорошенькая", "Дааа, без фотошопа нельзя выкладывать ни одну часть тела", "Ну накушала все!", – написали комментаторы.

Напомним, недавно Ольга Бузова оказалась в центре скандала с Клавой Кокой. Девушки вместе поехали в Куршевель, где прекрасно проводили время. Однако в какой-то момент Клава серьезно подставила новоиспеченную подругу, выложив компрометирующее видео. За Бузову тут же стали заступаться не только поклонники, но и коллеги по цеху. Дима Билан лично обратился к Коке, сказав, что она поступила некрасиво и подло.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 00:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

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Сколько можно халтурить? зачем так не пропорционально делать фигуры ,хоть посмотрите ,как можно иметь 60 размер задницы если все остальное не больше 48,50 ,понятно что с перепоя чего только не сделаешь,но надо как то более реалистично без явного перебора И ОПЯТЬ всё одна задница ,скорее сейчас у бузовой накладные ягодицы,что увидел Галустян на шоу в Африке ,она теперь одевает накладные везде ,тоже все увидят ,заметят в новом клипе ,когда она в комбинезоне ,хитрость ,главное чем то заинтересовать в голове ноль, все перетекло в задницу ,только искусственную
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Как же пиар директор пропустил такое? ведь он писал,что бузова 2 года не была в отпуске ,а здесь пишут,что она по несколько раз в году бывает в Сочи Хоть врите как то синхронно А вспоминать про ссору бузовой с Кокой не стоит ,ЗАЧЕМ все видят алкашку,почти каждый день ,вчера качаясь бузова с трудом добралась до машина и с огромным трудом её туда загрузили ,что отрицать любовь к алкоголю у бузовой ,не понятно зачем было начинать в самолете ,что сил не было ждать приземления ,собрались самые близкие алкаши ,зачем надо было возмущаться на Коку,сама <цензура> себя подставляет
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