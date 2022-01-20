Оттопырившую пятую точку Бузову уличили в обмане

Ольга Бузова прилетела в Сочи.

Поющая ведущая приехала в любимый отель в Красной поляне, где бывает по несколько раз в году. Ольга опубликовала фото в черном пеньюаре, отельных тапочках и с красными розами, оттопырив пятую точку. Поклонникам показалось, что Бузова поправилась, хотя ранее ее обвиняли в излишней худобе.

Некоторые предположили, что артистка специально отретушировала свои ягодицы, сделав их больше. Ольгу обвинили в обмане ради более активной реакции фанатов. "Поправилась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь как будто фотошоп, типа так поправилась, специально, чтобы были комментов побольше", "Оля, набрала немного, но прям хорошенькая", "Дааа, без фотошопа нельзя выкладывать ни одну часть тела", "Ну накушала все!", – написали комментаторы.

Напомним, недавно Ольга Бузова оказалась в центре скандала с Клавой Кокой. Девушки вместе поехали в Куршевель, где прекрасно проводили время. Однако в какой-то момент Клава серьезно подставила новоиспеченную подругу, выложив компрометирующее видео. За Бузову тут же стали заступаться не только поклонники, но и коллеги по цеху. Дима Билан лично обратился к Коке, сказав, что она поступила некрасиво и подло.