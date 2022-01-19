Раскопали причину странного поведения Бузовой

Сексолог Александр Вронский разгадал, из-за чего Ольга Бузова порой привлекает к себе слишком много внимания.

Некоторые не очень понимают, для чего Ольга Бузова периодически показывает подписчикам себя в зеркале, пока красуется в коротком платье или полупрозрачном наряде. Кто-то считает это странным. Королева "Инстаграма" делает это чуть ли не каждый день.

"Ежесекундно в социальных сетях публикуются тысячи фотографий, на которых девушки, не испытывая неловкости, выставляют практически голые (а иногда и голые) тела на всеобщее обозрение. Звезда отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова не стала исключением. Давайте разберемся, какие причины толкают девушек на демонстрацию полуголого тела. Многие скажут, что это модный тренд и сейчас все зарубежные знаменитости делают это в попытках привлечь мужскую аудиторию. И, возможно, нет ничего страшного в том, если это красивое портфолио, показывающее красоту и изящество женского тела. Но, если это, как в случае с Ольгой, становится жизненным кредо, здесь стоит задуматься о глубинных психологических и сексуальных проблемах", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Александр Вронский.

По словам эксперта, поведению экс-супруги футболиста Дмитрия Тарасова можно найти сразу несколько объяснений. Он подробно о них рассказал.

"Обычно это не только признак низкой самооценки, когда есть буквально жизненная необходимость в постоянном подтверждении своей сексуальности и привлекательности в виде "лайков" и восторженных комментариев. Часто, кроме этого, скрывается глубокое неудовлетворение в сексуальной сфере. Отсутствие возможности отключиться, расслабиться, получить качественную сексуальную разрядку приводит к тому, что запертая сексуальная энергия сублимируется в ежедневные "кричащие" фото в социальных сетях", – подытожил психолог.