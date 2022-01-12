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Шоу-бизнес
"Многим жрать нечего": Жена Петросяна окрысилась на богачку

"Многим жрать нечего": Жена Петросяна окрысилась на богачку

Любимая спутница Евгения Петросяна взбесилась. Татьяна Брухунова смешала с грязью состоятельную модницу.
прочитано 172 раза

Выскочив замуж за известного комика, Татьяна Брухунова не бросила любимое дело и продолжила вращаться в мире моды. По профессии она дизайнер, поэтому свой блог ведет об имидже, гардеробе, сочетании одежды. Правда, "Инстаграм" и без того заполонили гуру стиля, которые составляют ей конкуренцию. Так что жена Евгения Петросяна решила опустить одну из конкуренток.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Знаменитость написала пост о богатой блогерше, которая дразнит подписчиков вопросами о брендовых товарах из дорогущих магазинов. "Что преследует этот человек, показывая бриллианты в несколько карат людям, которые очень далеки от подобной покупки?" — окрысилась на коллегу Татьяна Брухунова.

Супруге юмориста такой контент кажется настолько неуместным и абсурдным, что она разразилась негодованием. А поклонники подхватили ее настрой, и в Сети разгорелся скандал. Избранница Евгения Петросяна дала людям пищу для размышлений.

"Да потому что многим жрать нечего, люди элементарно лекарства купить не могут", "Это называется понты", "Наверное, многие чувствуют себя неловко, покупая обычные вещи за большие деньги, переплачивая просто за бренд", — написал народ в комментариях. Некоторые отметили, что жена Евгения Петросяна тоже регулярно хвастается вещами с огромными ценниками, поэтому не имеет права осуждать за это других.


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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 13:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость942419
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Чья бы корова мычала!! Брухунова пусть за собой смотрит, как она петросяновы деньги на ветер бросает!!!!!
1

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