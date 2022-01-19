Корчевников и Малахов начхали на могилу коллеги

На прощании с известным журналистом в похоронном доме "Троекурово" собрались многочисленные друзья и знакомые покойного. Однако среди присутствующих не были замечены Борис Корчевников и Андрей Малахов, а ведь они один за другим стали лицом шоу "Прямой эфир" именно вслед за Михаилом Зеленским.
Знаменитые телеведущие не могли не знать своего предшественника, но на похоронах почему-то не появились – некоторым пользователям показалось, что таким образом они начхали на могилу коллеги, ушедшего из жизни так рано.
Как сообщила "ЭГ", возмущенные поклонники даже попытались выяснить, чем занимались в этот день Корчевников и Малахов – возможно, наплевательскому отношению есть какое-то объяснение. Оказалось, что ведущий программы "Судьба человека" в настоящее время пребывает в Крыму, в своем любимом Партените.
Что касается Андрея Малахова, то еще недавно он с семьей был в Германии. Судя по всему, шоумен уже вернулся в Москву и приступил к работе, однако более подробно о причинах его отсутствия на похоронах узнать не удалось.
К счастью, далеко не все коллеги проигнорировали прощание с Михаилом Зеленским. На траурном мероприятии появились такие журналисты, как Мария Ситтель, Ирада Зейналова, Эрнест Мацкявичюс. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как почерневшая от горя мать Михаила Зеленского разрыдалась у гроба сына.