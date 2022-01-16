"Не в силах скрывать": жена сильно сдавшего Малахова выдала его тайну

Общественность заметила грусть на лице жены Андрея Малахова.

В последнее время Андрей Малахов находится под пристальным вниманием общественности. Поклонники заметили, что телеведущий начал носить парик, похудел и осунулся. Многие беспокоятся за кумира, так как думают, что он тяжело болен. Однако журналист ни слова не говорит о происходящем, как будто ничего не происходит. Именно поэтому корреспонденты начали пытаться добиться комментария от жены Андрея.

Недавно Малахов выложил фотографию, на которой запечатлен с женой и ее родителями. Подписчики сразу заметили, что супруга шоумена не выглядит веселой. По мнению портала Popcornnews, Шкулева могла ненароком выдать секрет Андрея. Так, многие посчитали, что столь печальное выражение лица – признак того, что семья переживает серьезные трудности, которые связаны со здоровьем телеведущего. "Шкулева уже не в силах скрывать проблем", – заключили в СМИ.

К слову, вид Натальи озаботил не только журналистов, но и пользователей "Инстаграм". "Почему жена никогда не улыбается?", "Какая жена злая на вид", "Скорее всего, она просто не актриса. Есть переживания на душе" – написали фолловеры. Также фанаты во всю желали Малахову здоровья. "Не болейте", "Удачи и здоровья!", "Благополучия и здоровья" – пишут они.