Топор войны: погрузившая друзей на частный самолет Бузова не нашла места для младшей сестры

На праздник Ольги Бузовой, судя по всему, пригласили не всех.

20 января поющая телеведущая Ольга Бузова отметит 36-летие. Артистка уже начала отмечать личный праздник. Знаменитость собрала "самых близких и родных людей", села с ними в частный самолет и куда-то улетела. Где именно Бузова собирается праздновать день рождения – пока тайна.

На борту Ольга и ее друзья веселились, пили шампанское и закусывали разнообразными вкусностями. Кадры из самолета Бузова опубликовала в сторис личного инстаграм-аккаунта.

Интересно, что среди приглашенных в путешествие нет младшей сестры Ольги, Анны. Вероятно, отношения девушек все еще испорчены и второй Бузовой места на борту не нашлось.

Сестры не ладят уже довольно давно. Девушки поссорились во время совместной поездки на курорт и несколько раз пробовали помириться. В прошлом, 2021 году, Анна приезжала в квартиру Ольги, чтобы лично поздравить ее с днем рождения. Тогда казалось, что девушки зарыли топор войны. Впрочем, не исключено, что Бузова-младшая присоединится к компании позднее.

Ходят слухи, что девушки поругались из-за бизнеса Ольги, который, к слову, провалился. Поговаривают, что мать сестер, Ирина Александровна, значилась совладелицей кафе BuzFoot на паях с компанией "Арчер Мьюзик Продакшн". Родительница переписала долю в предприятии только на Ольгу, хотя Анна тоже хотела поучаствовать в бизнесе. Якобы сестры поругались на фоне смены собственника заведения.