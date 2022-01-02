Такого не ожидала: обзаведшийся новой пассией Харламов открылся для Асмус с новой стороны

Актриса Кристина Асмус призналась в чувствах своему бывшему мужу.



В 2020-м Кристина Асмус и Гарик Харламов неожиданно для всех рассказали о расставании. Осенью того же года бывшая пара расторгла брак, который продлился почти восемь лет. Несмотря на разрыв, экс-супруги поддерживают дружеские отношения ради дочери Анастасии.

Как рассказывала сама Асмус, после развода ей было сложно общаться с Харламовым. Однако спустя время актриса изменила отношение к бывшему мужу, поскольку тому удалось ее удивить. По словам Кристины, Гарик открылся для нее с новой стороны. "Ты очень растешь", – обратилась артистка к экс-возлюбленному в "Инстаграм".

Кстати, с недавних пор резидент юмористического шоу "Камеди клаб" встречается с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук – сестрой звезды сериала "Тайны следствия" Анны Ковальчук. Комик представил новую пассию всем близким, даже дочери. Асмус дала понять, что не против общения Насти с возлюбленной отца.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что не отдыхала уже два года. Якобы поэтому она решила провести новогодние праздники в Дубае. Актриса забрала дочь и покинула родную страну. Поклонники достаточно резко отреагировали на публикацию знаменитости.