Год изменял с Асмус и выгнал за порог: что стало с брошенной женой Гарика Харламова

Гарик Харламов не только год водил супругу за нос, но и хотел оставить ее без гроша

С момента громкого развода Гарика Харламова и Кристины Асмус прошло уже больше года. Резидент "Comedy Club" успел оправиться от разрыва с супругой и вступить в отношения с другой небезызвестной красавицей Екатериной Ковальчук. Поклонники подозревают, что скоро избранница юмориста может стать его супругой. Однако не многие помнят, что следующий брак Харламова станет для него уже третьим. В свое время первый развод телеведущего наделал не меньше шума, чем второй.

На момент знакомства с Юлией Лещенко Гарик Харламов был КВНщиком, известным только посетителям московских ночных клубов. Красота девушки сразу покорила Гарика, а вот он смог растопить ее сердце не сразу. Стремительный роман завязался только через пару месяцев.

До свадьбы дело дошло не сразу. Возлюбленные делили быт целых три года и зарегистрировали свои отношения только в 2010 году. К тому моменту Харламов уже успел обзавестись и популярностью, и поклонниками. Разумеется, о пышной свадьбе активно заговорила общественность.

За годы отношений Харламов и Лещенко так и не стали родителями. В какой-то момент злые языки даже списали бездетность пары на бесплодие Юлии, однако с анализами у обоих супругов было все в порядке. Пара мечтала о детях и долго не оставляла попыток забеременеть. Но вскоре в браке случился разлад. Юморист около года водил супругу за нос, а потом и вовсе выставил ее за порог общей квартиры.

Лещенко узнала о романе супруга с Асмус, когда та уже носила под сердцем его ребенка. Примерно в то же время о новых отношениях телеведущего заговорили в прессе, а Кристину прозвали разлучницей. В 2012 году Харламов развелся с женой и очень скоро женился на новой спутнице. Юлии пришлось приложить немало усилий, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Гарик не хотел отдавать экс-супруге кровно заработанное, ведь, как объяснял юморист, в этом браке работал только он. Хотя, по словам Лещенко, супруг сам же вынудил ее бросить успешную карьеру. Выбить у бывшего мужа часть имущества и денег Лещенко удалось только через суд. А когда громкий развод и раздел совместно нажитого подошли к концу, Юлия исчезла с глаз общественности.

Если расставание с мужем далось Лещенко тяжело, то теперь она не жалуется на жизнь. Бывшая жена резидента "Comedy Club" сменила имидж, превратившись из блондинки в эффектную брюнетку, занялась продажей БАДов и, самое главное, забыла про экс-супруга. Однако теперь Юлия не спешит снова вступать в брак и пока наслаждается свободой.