Отчаявшаяся Асмус сбежала из страны вместе с дочерью: Отсутсвие сил и жилья

Жизнь Кристины Асмус многим кажется яркой и насыщенной. На этот раз артистка не выдержала.

Знаменитость опубликовала снимок в домашних тапочках и пижаме на фоне окна. Она сообщила, что забрала дочь и, внезапно для самой себя, уехала из страны. Все дело в том, что она очень устала и больше не может жить в привычном режиме. По словам дивы, она не отдыхала уже два года, а выходных у нее не было столько же. Публика просто ахнула.

В комментариях многие указали, что Гарик Харламов после развода оставил ей прекрасный дом и платит большую сумму денег, чтобы дочь жила хорошо. Сама же она тоже зарабатывает вовсе не плохо даже на одном личном блоге. "Зачем столько пахать, если и так все есть? Кристина, не бережете себя", "А кто Вас заставляет? Дом полная чаша", "Моргните два раза, если заставляют так работать", – прокомментировали подписчики.

Одному из пользователей Кристина Асмус ответила, что никто просто не понимает, как она живет. В посте она рассказала, что, когда пришла внезапная идея уехать, она ехала на спектакль после капельницы и очень опаздывала, понимая, что коллегам придется начать без нее. Тогда она и купила билеты в Дубай. "Дорого я так понервничала", – посмеялась артистка сама над собой.

Знаменитость подчеркнула, что все случилось так быстро, что про отель она и забыла. Так, когда они с наследницей были уже в пути, она поняла, что номер так и не забронировала, и им негде жить. Уже сейчас Кристина на месте и пытается осознать все происходящее.