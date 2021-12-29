"Недавно развелся": Харламов пытается покончить с рукоблудием

Гарик Харламов давно уже расстался с Кристиной Асмус, но до сих пор не упускает возможность пошутить на тему развода перед публикой.



Гарик Харламов и Кристина Асмус считались одной из самых крепких и счастливых пар отечественного шоу-бизнеса. Казалось, что у влюбленных идиллия, однако в 2020 году выяснилось, что супруги решили развестись. В отличие от Кристины, которая не особо любит комментировать разрыв с комиком, Гарик с удовольствием шутит на эту тему.

Недавно он стал участником шоу "Зашкварные истории" на платформе YouTube. В эфире он решил еще раз вспомнить расставание со звездой "Интернов". Так, один из ведущих рассказывал о борьбе с алкоголизмом. Комик же поинтересовался, можно ли так же зашиться от рукоблудия. "Я просто развелся недавно", – заключил Гарик.

Кстати, несчастной разведенкой нельзя назвать ни Асмус, ни Харламова. Как известно, комик нашел уже себе пару. Так, он встречается с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук. Поначалу они скрывали свои отношения, однако в последнее время начали появляться вместе на светских мероприях. Кристина, по слухам, тоже нашла кавалера. Однако его имя она тщательно скрывает. Но в своем "Инстаграм" она порой рассказывает, что счастлива в новых отношениях.

Напомним, что Гарик и Кристина воспитывают дочь. После развода девочка осталась жить с мамой, однако артист принимает активное участие в ее жизни.