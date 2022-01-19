Волочкова закипит: Сбежавший Воля ошарашил шпагатом и бритыми ногами

Павел Воля поделился необычным снимком.

Юморист с супругой Ляйсан Утяшевой сбежал от московских холодов в Дубай, как и многие его коллеги по цеху. Не смотря на расслабленную атмосферу, звездная пара успевает уделять внимание своей физической форме. Воля опубликовал в своем блоге снимок, который ошарашил народ. На нем артист с загадочным лицом смотрит вдаль в солнечных очках, при это его ноги растянуты в идеальном поперечном шпагате.

При ближайшем рассмотрении видно, что ноги побриты и вообще – женские. Такой забавный обман зрения Павел и Ляйсан устроили, чтобы повеселить подписчиков. Однако выяснилось, что жена-гимнастка и правда помогает Воле не терять физическую форму. "Шпагат 2022. С каждым годом растяжка только лучше. Спасибо, Ляйсан, что тянешь меня (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутил комик.

Поклонники оценили юмор, некоторые даже предположили, что идеальному шпагату позавидует сама Анастасия Волочкова. "У Волочковой ща закипит", "Вас Волочкова укусила?", "Во что отдых с людьми делает", "Паша, плз ноги больше не брей", "Какие изящные ножки", "Педикюр женский вам идет Павел", "Педикюр у тебя классный", "Будь осторожен Павел, за 40 надо быть аккуратнее с такими упражнениями", – написали комментаторы.