Воля сделал Утяшевой приятно на глазах миллионов россиян

В эфире шоу "Новые танцы" на ТНТ комик и гимнастка не смогли скрыть нежности. Трогательное видео Павел Воля разместил в своем инстаграм-аккаунте.
Резидент Comedy Club стал одним из судей нового выпуска программы, которую ведет его жена. Представляя возлюбленного зрителям, спортсменка охарактеризовала его как великолепного мужа и отца. Ляйсан Утяшева, шутя, отметила, что Павел Воля попал на передачу благодаря семейным связям.
Юморист тоже сделал избраннице приятно. Он признался теледиве в любви и ласково назвал "моя птичка". Звездная пара не сдержала чувств и стала обниматься.
К слову, Павел Воля пришел на шоу с детьми – Робертом и Софией. Выяснилось, что именно дочь и сын сподвигли артиста на необычный поступок. Комик станцевал в эфире программы. "Подставили меня", – с иронией отметил юморист. Он добавил, что ему пришлось импровизировать.
Поклонники пришли в восторг от танца Павла Воли. Они заявили, что комик талантлив во всем. Некоторые предположили, что на карантине он тренировался дома с женой.
Напомним, 23 ноября Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали важную дату – девятилетие совместной жизни. По такому случаю спортсменка опубликовала в своем микроблоге снимки с возлюбленным, которые вызвали противоречивую реакцию подписчиков.