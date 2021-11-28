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Шоу-бизнес
Воля сделал Утяшевой приятно на глазах миллионов россиян

Воля сделал Утяшевой приятно на глазах миллионов россиян

Павел Воля и Ляйсан Утяшева – одна из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Они не видят ничего зазорного в том, чтобы показывать свои чувства друг к другу не только дома, но и на людях.
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В эфире шоу "Новые танцы" на ТНТ комик и гимнастка не смогли скрыть нежности. Трогательное видео Павел Воля разместил в своем инстаграм-аккаунте.

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 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Резидент Comedy Club стал одним из судей нового выпуска программы, которую ведет его жена. Представляя возлюбленного зрителям, спортсменка охарактеризовала его как великолепного мужа и отца. Ляйсан Утяшева, шутя, отметила, что Павел Воля попал на передачу благодаря семейным связям.

Юморист тоже сделал избраннице приятно. Он признался теледиве в любви и ласково назвал "моя птичка". Звездная пара не сдержала чувств и стала обниматься.

К слову, Павел Воля пришел на шоу с детьми – Робертом и Софией. Выяснилось, что именно дочь и сын сподвигли артиста на необычный поступок. Комик станцевал в эфире программы. "Подставили меня", – с иронией отметил юморист. Он добавил, что ему пришлось импровизировать.

Поклонники пришли в восторг от танца Павла Воли. Они заявили, что комик талантлив во всем. Некоторые предположили, что на карантине он тренировался дома с женой.

Напомним, 23 ноября Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали важную дату – девятилетие совместной жизни. По такому случаю спортсменка опубликовала в своем микроблоге снимки с возлюбленным, которые вызвали противоречивую реакцию подписчиков.

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Павел Воля. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2021, 14:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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