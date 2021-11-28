Воля сделал Утяшевой приятно на глазах миллионов россиян

Павел Воля. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com Автор: Валерия Нарская 28 ноября 2021, 14:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

ФОТОРЕПОРТАЖ Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин