Воля и Харламов намекнули на интимные предпочтения Киркорова

Филипп Киркоров дружит с комиками Павлом Волей и Гариком Харламовым, поэтому, возможно, те имеют право всячески высмеивать поп-короля. Юмористы вспомнили о народном артисте в последнем выпуске шоу "Камеди клаб", общаясь с певцом Рамилем Алимовым (Ramil').
21-летний исполнитель рассказал ведущим юмористической передачи, что недавно открыл бар и назвал его Ramil'. Павел Воля подхватил: "Ты же понимаешь, что однажды ты можешь открыть новостную ленту и прочитать, что в Ramil' заходил Киркоров". Харламов продолжил: "А в бар так и не зашел". Так 40-летний комик пояснил, что имеется в виду интим.
Молодой артист не стал комментировал едкие шутки комиков. Рамиль лишь рассказал, что он находится в хороших отношениях с Давидом Манукяном (DAVA), которого называют фаворитом Филиппа Киркорова. "Все с вами понятно", – подытожил Воля.
Напомним, этим летом Филипп Киркоров и Давид Манукян на "Премии МУЗ-ТВ" устроили "гей-свадьбу". На красной дорожке они появились в образе молодоженов. За пропаганду нетрадиционных отношений музыкальный телеканал оштрафовали на один миллион рублей. После скандала МУЗ-ТВ покинул программный директор.