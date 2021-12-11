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Шоу-бизнес
Воля и Харламов намекнули на интимные предпочтения Киркорова

Воля и Харламов намекнули на интимные предпочтения Киркорова

Филипп Киркоров часто становится объектом шуток в шоу "Камеди клаб".
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Филипп Киркоров дружит с комиками Павлом Волей и Гариком Харламовым, поэтому, возможно, те имеют право всячески высмеивать поп-короля. Юмористы вспомнили о народном артисте в последнем выпуске шоу "Камеди клаб", общаясь с певцом Рамилем Алимовым (Ramil').

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21-летний исполнитель рассказал ведущим юмористической передачи, что недавно открыл бар и назвал его Ramil'. Павел Воля подхватил: "Ты же понимаешь, что однажды ты можешь открыть новостную ленту и прочитать, что в Ramil' заходил Киркоров". Харламов продолжил: "А в бар так и не зашел". Так 40-летний комик пояснил, что имеется в виду интим.

Молодой артист не стал комментировал едкие шутки комиков. Рамиль лишь рассказал, что он находится в хороших отношениях с Давидом Манукяном (DAVA), которого называют фаворитом Филиппа Киркорова. "Все с вами понятно", – подытожил Воля.

Напомним, этим летом Филипп Киркоров и Давид Манукян на "Премии МУЗ-ТВ" устроили "гей-свадьбу". На красной дорожке они появились в образе молодоженов. За пропаганду нетрадиционных отношений музыкальный телеканал оштрафовали на один миллион рублей. После скандала МУЗ-ТВ покинул программный директор.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2021, 16:24 Источник: ТНТ / Comedy Club ✓ Надежный источник
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"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

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