Елена Яковлева назвала копеечные средства для сохранения красоты и стройности

Популярная актриса Елена Яковлева призналась в свежем интервью, что разочаровалась в соцсетях. У звезды сериала "Каменская" есть аккаунт в "Инстаграм", но она появляется там редко.
Впрочем, Яковлева признает, что в Сети можно найти массу полезного. Актриса подписана на нескольких блогеров, которые рассказывают об уходе за лицом и телом. Например, Елене нравится находить рецепты масок из природных ингредиентов.
Также знаменитость научилась избавляться от отеков и темных кругов под глазами с помощью мази от геморроя, которая продается в аптеке. "И что немаловажно, копейки стоит", – подчеркнула Яковлева. Следовать ее примеру артистка не советует. Это средство может вызвать аллергическую реакцию, поэтому подходит не всем.
Обычные кремы, считает звезда "Каменской", уже не действуют – кожа к ним привыкла, поэтому надо искать альтернативные средства. Недавно Елена Яковлева открыла для себя пользу витамина Е. Знаменитость наносит его на брови и ресницы.
Чтобы сохранить стройность Яковлева пьет натощак специальный напиток. В чудодейственном коктейле всего пара ингредиентов: два перетертых лимона и полтора литра кипяченой воды.