Успенская намекнула на роман с Киркоровым: Я вышла бы за него замуж

Певица Любовь Успенская очень переживала из-за того, что народный артист Филипп Киркоров не разговаривал с ней два года.

Несколько лет назад Любовь Успенская открыла в Москве караоке-бар. Такое же заведение немного раньше появилось у Филиппа Киркорова. Как сообщали журналисты, артист обиделся на коллегу, обвинив ее в плагиате.

В беседе с Пятым каналом королева шансона призналась, что переживала по этому поводу, ведь она дружила с поп-королем. Кроме того, артистов якобы связывали более возвышенные чувства. Признавшись в любви к Киркорову, Успенская намекнула на роман. "Если бы не Алла, я вышла бы за него замуж", – сказала певица.

Недавно народный артист продолжил общение с коллегой. Они помирились во время съемок мюзикла "Новогодняя сказка". По словам Успенской, тогда Киркоров просто подошел и обнял ее. А позже исполнитель песни "Цвет настроения синий" подарил давней подруге роскошное платье.

Кстати, Успенская помирилась и со своей дочерью. Беседуя с журналистами, она в очередной раз призналась в любви к наследнице. "Никогда ее не отпущу", – заявила артистка.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин в разговоре с "Дни.ру" перечислил возможные операции Любови Успенской. Он уверен, что артистка делала глубокую подтяжку лица, подтяжку шеи и подбородка.