"Без ума от себя": Отсидевший яйца Киркоров превратился в животное

В 2022 году исполнитель хита "Цвет настроения синий" раскрылся для россиян с новой стороны. На экранах народ увидел ряд фильмов, в которых Филипп Киркоров оставил свой отпечаток.
Уже вышло кино, где поп-король исполнил роль жар-птицы, высиживающей яйца. А на днях в прокат выйдет мультипликационная картина "Морские котики", где артист озвучивает очаровательное ластоногое животное.
Филипп Киркоров играет практически своего двойника из мира фауны. В рамках роли он превратился в морского котика, который успешно занимается пением и пользуется огромной популярностью, благодаря творчеству.
"Он прекрасен и, конечно, без ума от себя. Но при этом – не подлец, не негодяй", — прокомментировал артист свое амплуа.
Эстрадный кумир отметил, что его морской котик хорош во многих отношениях, а его суперспособность — умение помочь товарищам музыкой. "Искусство и вокал – его сильные стороны", — подытожил речь Филипп Киркоров.
Напомним, главный любимчик поп-короля Давид Манукян с треском провалился. Народ заявил, что не будет смотреть шоу "Холостяк", если фаворит певца будет искать там себе невесту. Дело в том, что после "гей-свадьбы" с Филиппом Киркоровым он перестал быть особо интересен женской аудитории.