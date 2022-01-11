Барановскую заставили рассказать о сексе с женатым Лепсом

Поклонники певца тут же окрестили ведущую разлучницей. Мол, именно она стала причиной развода звезды с Анной Шаплыковой, с которой тот прожил вместе два десятка лет.
О том, что Юлия Барановская якобы переспала с артистом, ранее заявила певица Милена Дейнега. Теледива была вынуждена ответить на подобные нападки. Она категорически опровергла домыслы о романе с исполнителем.
Напомним, 20 декабря Григорий Лепс официально развелся с супругой. Вскоре после этого певец пропал из поля зрения публики. Россияне всерьез обеспокоились его здоровьем. К тому же, артист пропустил запланированный концерт, на котором должен был спеть дуэтом с Ларисой Долиной.
Ходили разные слухи о том, что могло произойти с исполнителем. Вскоре Григорий Лепс вышел на связь и объяснил, что у него случился гипертонический криз. Кроме того, за последнее время он сбросил аж 15 килограммов. Скорее всего, причиной тому стали переживания по поводу расставания с женой и плотный гастрольный график звезды.
Как писали "Дни.ру", в новогодние праздники Григорий Лепс выступал в Арабских Эмиратах, а потом вместе с дочерью Ингой отправился на частные вечеринки в Куршавель. В Альпах он не только работал, но и отдыхал.