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Шоу-бизнес
Непостоянный Милохин променял Медведеву на Загитову

Непостоянный Милохин променял Медведеву на Загитову

Даню Милохина часто замечают с разными девушками, на этот раз он пришел на светское мероприятие с Алиной Загитовой.
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Даня Милохин стал звездой последнего выпуска шоу "Ледниковый период". Он выступал с фигуристкой Евгенией Медведевой. Пара настолько вжилась в образ, что все вокруг поверили в искренность их чувств. Фанаты были убеждены в том, что молодые люди встречаются. Однако после окончания проекта ребята начали меньше видеться.

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Даня Вячеславович Милохин

Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Шоком для поклонников стало то, что Даня Милохин вдруг пришел на день рождения блогеров вместе с Алиной Загитовой. Ведь еще недавно он проводил время с Евгенией. Молодые люди тепло общались и даже танцевали вместе. Примечательно, что самой Медведевой на мероприятии не было, хотя она дружит с именинниками. Возможно, у фигуристки было много рабочих дел.

Напомним, что Загитова и Медведева находятся не в самых лучших отношениях, хотя раньше были подругами. Ситуацию изменила Олимпиада 2018 года. Черная кошка пробежала между девушками после того, как Загитова получила золото, оставив позади Медведеву. Также фанаты начали замечать натянутость в общении спортсменок во время съемок "Ледникового периода". Подтвердил это и Даня Милохин. В одном из интервью он признался, что Жене не нравится Алина.

Несмотря на то, что девушки закончили спортивную карьеру, им все равно порой приходится соперничать. Обе они теперь покоряют мир шоу-бизнеса и часто посещают одни и те же светские мероприятия.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 14:06 Источник: "СтарХит" • Требует проверки
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