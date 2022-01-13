Тихий восторг: Влезший в чужие отношения Авербух привлек грудного сына к недетским развлечениям

Лиза Арзамасова показала видео с сыном.

Недавно ставшие родителями 26-летняя Лиза Арзамасова и 48-летний Илья Авербух души не чают в сыне Льве. Звезда "Папиных дочек" постоянно выкладывает фото и видео с ребенком, рассказывая о том, как справляется с воспитанием. Артистка показала ролик, в котором Лев слушает классическую музыку. Лиза рассказала, что они с Ильей решили потихоньку приобщать сына к такому, казалось бы, недетскому развлечению.

Молодая мама уверяет, что грудной сын с интересом слушает классику, реагируя на нее по-особенному. "Мне показалось, что я увидела тихий восторг. Он аж замер! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выразила восторг Арзамасова. Подписчики тут же стали бурно обсуждать тему воспитания и приобщения ребенка к сложным взрослым композициям.

"Я тоже вижу этот восторг", "Когда дочка маленькой еще была, я решила провести эксперимент. Когда она плакала я включила ей тяжелый рок и она упокоилась", "Левушка – умничка!", "Включали классическую музыку, внук спал под них с удовольствием", "Мой сын в детстве обожал Моцарта слушать, сейчас растет умным математиком", "Точно понимал, эта пауза прям видна", "Прелесть! Такой же одухотворенный, как и папа и мама", – написали комментаторы.

Ранее Илья Авербух прокомментировал отношения Дани Милохина и Евгении Медведевой. После поцелуя звездной пары на льду в Сети решили, что у молодых людей настоящий роман. Главный тренер проекта "Ледниковый период" расставить точки. Он влез в сплетни о чужих отношениях, отметив, что поцелуй был частью сценария, а ребята – просто друзья.