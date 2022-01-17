Всплыли новые детали ограбления дома Градского: Вдове оставили 50 тысяч

Со слов Марины Коташенко, история звучит крайне неприятно. Она сообщила, что выехала из дома по делам, отъехала вовсе не далеко, но уже на трассе поняла, что в нее врезался другой водитель. Машина остановилась рядом, и несколько мужчин сели в ее автомобиль. Один из них достал пистолет и принялся угрожать женщине.
Вдова Александра Градского сообщила, что они настаивали на ремонте собственного авто, обвиняя во всем ее. Позднее они потребовали, чтобы она отвезла их в дом и отдала все ценные вещи. Многие поклонники легендарного исполнителя убеждены в том, что за его вдовой долгое время следили, чтобы оставить ни с чем.
Однако есть и те, кто уверены в инсценировке всех событий. Якобы Марина Коташенко могла придумать историю для того, чтобы сократить наследство ушедшего мужа, которое планируется разделить между родственниками. Одним из доказательств такого положения дел, по мнению некоторых, является тот факт, что заявление в полицию было подано через семь часов после нападения преступников.
Ранее сообщалось, что грабители вынесли из дома Александра Градского сто миллионов рублей, По данным СМИ, в особняке якобы были обнаружены 50 тысяч рублей, которые они оставили вдове. Было ли это продуманным шагом, или злоумышленники просто выронили пачку купюр во время "побега" – пока остается только гадать. Как сообщает "360", уголовное дело уже заведено.