Вдове Градского нанесли новый удар после ограбления: Это очень глупо!

Накануне стало известно о том, что неизвестные напали на вдову Александра Градского. По ее словам, преступники ограбили ее на сто миллионов рублей.

Марина Коташенко сообщила, что выехала из своего особняка по делам. Вдова знаменитости утверждает, что практически не успела отъехать от дома, как ее остановили злоумышленники. Все произошло якобы прямо на трассе. Тогда женщина почувствовала удар и остановилась.

В автомобиль вдовы Александра Градского врезалась друга машина. Тогда, по ее словам, сразу несколько мужчин сели к ней. В заявлении Марины Коташенко указано, что один из преступников был вооружен и угрожал ей пистолетом, утверждая, что она обязана заплатить за ремонт. Ее якобы заставили вернуться в дом и отдать злоумышленникам ценные вещи. Сообщается, что сумма якобы составила около ста миллионов рублей.

Многие предполагают, что за Коташенко долгое время следили, чтобы позднее все организовать. Другие же уверены – все это якобы гениальная актерская игра, ради того, чтобы сократить общую сумму наследства, раздел которого происходит в данный момент. Журналисты обратились за помощью к звездному адвокату.

Сергей Жорин отметил, что самым неоднозначным во всей этой истории является тот факт, что вдова Александра Градского обратилась в полицию через семь часов после случившегося. При этом, по его словам, если все это – лишь махинации, тогда все раскроется в ближайшее время, так как подобные схемы хорошо знакомы юристам. Если сказала неправду, это очень глупо!" – указал он. В этом случае она может не только лишиться всего, но и понести серьезное наказание за свои действия. Сергей указал, что, если она и правда стала жертвой, то он желает, чтобы преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.