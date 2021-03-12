Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Уходящая неделя запомнилась скандалом вокруг участницы "Евровидения", любовным треугольником с актрисой Агатой Муцениеце и провокационным роликом телеведущей Ксении Собчак. "Дни.ру" собрали все самые яркие истории.



Список самых громких скандалов шоу-бизнеса за неделю открывает шумиха вокруг "Евровидения-2021". Победа молодой певицы Манижи на национальном отборе разделила общество на два лагеря.

Среди ярых противников исполнительницы оказался продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. В своем инстаграм-аккаунте эксперт назвал выбор Манижи "позором" для Первого канала и всей России.

Продюсер пожелал, чтобы артистка заняла последнее место на международном конкурсе. Он выразил надежду, что проигрыш Манижи на "Евровидении" заставит продюсеров канала одуматься и больше не совершать подобных ошибок.

Популярная телеведущая недавно завела собственный аккаунт в соцсети TikTok, где стала публиковать забавные зарисовки из жизни. Один из роликов Ксении Собчак вызвал бурю негодования комментаторов.

Знаменитость пожаловалась, что ей принесли крабовые палочки вместо фаланг камчатского краба. "Сегодня я пробую бедность", – пошутила журналистка в подписи к видео.

Пользователей задели слова Собчак. Возмущенные комментаторы обвинили звезду в том, что она хвастается богатством, пока другие люди голодают. По их мнению, у телеведущей нет права глумиться над малоимущими.

Перечень самых ярких скандалов шоу-бизнеса был бы не полным без разборок певцов Леонида Агутина и Александра Градского в эфире шоу "Голос" на Первом канале. Поводом стало выступление Полины Зизак с песней Уитни Хьюстон.

Агутин отметил, что у артистки в нескольких местах не хватило дыхания. Замечание разозлило Градского. Он посоветовал коллеге самому выйти на сцену и исполнить хит Хьюстон. После ссоры музыканты не разговаривали несколько дней.

Садальский раскритиковал Алибасова и Федосееву-Шукшину за откровения о личной жизни

Актер Станислав Садальский отреагировал на несостоявший развод музыкального продюсера Бари Алибасова с артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его мнению, звездам не следует выносить подробности личной жизни на публику.

На своей страниц в "Инстаграм" Садальский привел цитату из повести "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского: "Любовь – тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло".

При этом в конце поста актер намекнул, что история развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной может быть постановочной. Садальский отметил, что супругам поступила заявка на участия в ток-шоу.

Завершает список скандалов шоу-бизнеса любовный треугольник режиссера фильма "Холоп" Клима Шипенко. В Сети распространились фото и видео, на которых женатый кинодеятель обнимает и целует актрису Агату Муцениеце.

Пользователи назвали артистку разлучницей и припомнили ей клятву никогда не встречаться с несвободными мужчинами. Известно, что режиссер воспитывает двух детей в браке со сценаристкой Соней Карпуниной.

Устав от травли, Муцениеце записала видеообращение, где расставила все точки над i. Она заявила, что никакого романа между ней и Шипенко нет. "Я не заводила и не буду заводить никаких отношений с женатыми", – подчеркнула актриса.