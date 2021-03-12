Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Разин пожелал провала Маниже на "Евровидении"
Список самых громких скандалов шоу-бизнеса за неделю открывает шумиха вокруг "Евровидения-2021". Победа молодой певицы Манижи на национальном отборе разделила общество на два лагеря.
Среди ярых противников исполнительницы оказался продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. В своем инстаграм-аккаунте эксперт назвал выбор Манижи "позором" для Первого канала и всей России.
Продюсер пожелал, чтобы артистка заняла последнее место на международном конкурсе. Он выразил надежду, что проигрыш Манижи на "Евровидении" заставит продюсеров канала одуматься и больше не совершать подобных ошибок.
Собчак разозлила россиян шуткой про бедность
Популярная телеведущая недавно завела собственный аккаунт в соцсети TikTok, где стала публиковать забавные зарисовки из жизни. Один из роликов Ксении Собчак вызвал бурю негодования комментаторов.
Знаменитость пожаловалась, что ей принесли крабовые палочки вместо фаланг камчатского краба. "Сегодня я пробую бедность", – пошутила журналистка в подписи к видео.
Пользователей задели слова Собчак. Возмущенные комментаторы обвинили звезду в том, что она хвастается богатством, пока другие люди голодают. По их мнению, у телеведущей нет права глумиться над малоимущими.
Агутин рассказал о ссоре с Градским на шоу "Голос"
Перечень самых ярких скандалов шоу-бизнеса был бы не полным без разборок певцов Леонида Агутина и Александра Градского в эфире шоу "Голос" на Первом канале. Поводом стало выступление Полины Зизак с песней Уитни Хьюстон.
Агутин отметил, что у артистки в нескольких местах не хватило дыхания. Замечание разозлило Градского. Он посоветовал коллеге самому выйти на сцену и исполнить хит Хьюстон. После ссоры музыканты не разговаривали несколько дней.
Садальский раскритиковал Алибасова и Федосееву-Шукшину за откровения о личной жизни
Актер Станислав Садальский отреагировал на несостоявший развод музыкального продюсера Бари Алибасова с артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его мнению, звездам не следует выносить подробности личной жизни на публику.
На своей страниц в "Инстаграм" Садальский привел цитату из повести "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского: "Любовь – тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло".
При этом в конце поста актер намекнул, что история развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной может быть постановочной. Садальский отметил, что супругам поступила заявка на участия в ток-шоу.
Муцениеце заподозрили в романе с режиссером Шипенко
Завершает список скандалов шоу-бизнеса любовный треугольник режиссера фильма "Холоп" Клима Шипенко. В Сети распространились фото и видео, на которых женатый кинодеятель обнимает и целует актрису Агату Муцениеце.
Пользователи назвали артистку разлучницей и припомнили ей клятву никогда не встречаться с несвободными мужчинами. Известно, что режиссер воспитывает двух детей в браке со сценаристкой Соней Карпуниной.
Устав от травли, Муцениеце записала видеообращение, где расставила все точки над i. Она заявила, что никакого романа между ней и Шипенко нет. "Я не заводила и не буду заводить никаких отношений с женатыми", – подчеркнула актриса.
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