Вскрылись сенсационные подробности ограбления вдовы Градского: Причастна прислуга?

По мнению стражей порядка, вероятно, что преступление было совершено по наводке. Не исключено, что в этом косвенно участвовала прислуга, которая знала, что вдова музыканта перевезла крупную сумму денег в загородный особняк.
Известно, что ранее Александр Градский держал наличные в московской квартире. Средства хранились, по его словам, в буфете. Композитор ранее с юмором рассказывал о том, что они даже не открывают его, поскольку деньги вываливаются оттуда.
После кончины звезды Марина Коташенко никого не пускала в ту квартиру. По имеющейся информации, модель лично перевезла наличку в загородный дом. Но об этом знали ее домработники.
Как писали "Дни.ру", вдову Александра Градского ограбили 16 января трое неизвестных. При этом один из преступников угрожал женщине пистолетом. Они заставили Марину Коташенко самостоятельно выдать им деньги и отвезти до ближайшего населенного пункта, откуда пересели в машину подельника и скрылись.
Примечательно, что о случившемся женщина сообщила только спустя семь часов. Вдова артиста объяснила, что поступила так, потому что находилась в шоке, к тому же преступники угрожали ей расправой. Позже появились предположения о возможной инсценировке преступления. Полиция возбудила дело по статье УК "Разбой". Напомним, Александр Градский оставил после себя богатое наследство.