Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль

Максим Виторган и Ксения Собчак расстались несколько лет назад. Однако от общения друг с другом они отказаться так и не смогли.

Все дело в том, что бывших супругов связывает общий ребенок. Ранее Ксения Собчак была уверена, что не хочет рожать детей, а быть матерью – вовсе не ее. Однако теперь она доказала себе и всему миру, что ошиблась. Знаменитость души не чает в своем сыне, много времени проводит с ним и даже недавно сообщила, что хотела бы родить еще одного наследника.

Максим Виторган же не делал радикальных заявлений, но всегда говорил о том, что Платон просто поражает его. Даже после развода папа не перестает постоянно общаться с малышом и нередко рассказывает забавные истории, связанные с ним. На этот раз артист сообщил, что мальчик поскорее хочет стать взрослым и привел в пример их остроумный и трогательный диалог, как сообщает "РИА ФАН".

Пост он опубликовал вместе с милым фото, которое довело публику до слез. На кадре бывший супруг Ксении Собчак нежно целует маленького Платона, а тот широко и задорно улыбается. Подписчики отметили, что Максим невероятно хорошо пишет. Им "ужасно жаль", что он пока отказывается публиковать мемуары.

"Какой сладкий малыш! Вы лучший папа в мире", "Платону очень повезло. Глаза полны любви у Максима", "Хочется пожелать только добра. Вы такие трогательные", "Похож на маму и папу. Мальчик растет счастливым, спасибо вам", – прокомментировали подписчики.