А как же Виторган? Счастливую Нинидзе сняли с обнимку с молодым красавчиком

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган стал встречаться с коллегой по цеху, грузинской и российской актрисой Нино Нинидзе. Сначала пара не афишировала свои отношения, но потом стала появляться вместе на людях. Рядом с Виторганом Нинидзе расцвела и стала женственной и открытой. Поклонники отмечают, что и Виторган в этих отношениях выглядит более счастливым, чем рядом с властной и капризной Собчак.
На днях она показала трогательное фото в "Инстаграм", на котором предстала в объятиях сына Александра, которому исполнилось шесть лет. Однако праздник пришлось перенести, так как мальчик заразился кишечной инфекцией и в свой день рождения свалился с температурой. Несмотря на недуг, 30-летняя Нино Нинидзе постаралась максимально поддержать своего наследника и все же приготовила любимому сыну подарок. Мальчик н задул свои шесть свечей на торте. После этого торт разрезали на кусочки и отправили друзьям Саши.
Напомним, Нино Нинидзе родила сына в 2015 году от актера Кирилла Плетнева. Он женился на Нинидзе лишь через несколько лет после появления на свет ребенка. Однако это не удержало их отношения, и пара рассталась.