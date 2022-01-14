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Шоу-бизнес
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине

Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине

Ксения Собчак продолжает удивлять поклонников.
прочитано 358 раз

Журналистка уехала отдыхать в Куршевель в компании мужа Константина Богомолова, однако время она проводит отдельно от супруга. Утром Собчак показала фото со своей коллегой, назвав ее "любимым партнером". Поклонники удивились, что Ксения бросила мужа и развлекается с другими людьми.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Теперь Собчак опубликовала признание в любви к своей влиятельной подруге Ольге Слуцкер, основательнице сети фитнес-клубов World Class Fitness. "Люблю тебя, мой прирожденный боец и победитель! Счастья (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – трогательно поздравила Ксения подругу с днем рождения.

Ранее Ксения Собчак высказала свое возмущение относительно аэропорта "Домодедово". Журналистка пребыла в здание, вскоре началась тревога и всех людей эвакуировали. Оказалось, что тревога была учебная и незапланированная, что сильно разозлило Собчак. Она решила лично обратиться к совладельцу и председателю наблюдательного совета аэропорта "Домодедово" Валерию Когану. Ксению очень возмутило, что после всех страшных событий в мире сигнал тревоги напугал людей в 6 утра.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 17:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость944564
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Дни! Почему моё сообщение Кравец,вы направили Собчак?
Гость944564
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Ленка,а тебя,ведь,эти драгоценности задушат,не по Сеньке шапка.
Гость941737
Пожаловаться Ответить
Опущенная катафальщица не нужна ни одному нормальному мужику.Остается подлизаться попробовать к женщинам.Только вот вызывать эта лающая <цензура> может только брезгливость.Фу...
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