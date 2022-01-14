Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине

Журналистка уехала отдыхать в Куршевель в компании мужа Константина Богомолова, однако время она проводит отдельно от супруга. Утром Собчак показала фото со своей коллегой, назвав ее "любимым партнером". Поклонники удивились, что Ксения бросила мужа и развлекается с другими людьми.
Теперь Собчак опубликовала признание в любви к своей влиятельной подруге Ольге Слуцкер, основательнице сети фитнес-клубов World Class Fitness. "Люблю тебя, мой прирожденный боец и победитель! Счастья (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – трогательно поздравила Ксения подругу с днем рождения.
Ранее Ксения Собчак высказала свое возмущение относительно аэропорта "Домодедово". Журналистка пребыла в здание, вскоре началась тревога и всех людей эвакуировали. Оказалось, что тревога была учебная и незапланированная, что сильно разозлило Собчак. Она решила лично обратиться к совладельцу и председателю наблюдательного совета аэропорта "Домодедово" Валерию Когану. Ксению очень возмутило, что после всех страшных событий в мире сигнал тревоги напугал людей в 6 утра.