"Таким я его и запомню": Высоцкая убита горем из-за внезапной смерти

Актриса Татьяна Высоцкая убита горем. Знаменитость не может поверить в кончину коллеги по цеху – артиста сериала "Глухарь" Алексея Гериловича. Мужчина немного не дожил до 49-летия.
По словам Высоцкой, Герилович ничем не болел, занимался спортом и был очень сильным. Актриса даже не представляет, что могло случиться с Алексеем.
Татьяна охарактеризовала звезду "Глухаря" как человека жизнерадостного, доброго и отзывчивого. Герилович, говорит Высоцкая, был очень талантлив. Актриса до сих пор с теплотой вспоминает совместные съемки с Алексеем.
"Таким я его и запомню. Веселым, классным, юморным", – цитирует девушку Пятый канал.
Напомним, несколько дней Алексей Герилович не отвечал на сообщения и звонки близких. Друг решил проведать актера и приехал в его квартиру. Приятель нашел тело Гериловича на кухне. Артист был уже мертв. Полиция разбирается в произошедшем. Следов борьбы стражи порядка не обнаружили. Между тем, как сообщают следователи, рядом с трупом найден пакет с лекарственными препаратами и часть ремня. В спальне обнаружен перевернутый стол.