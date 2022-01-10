"Машуля с крыльями ангела": дочь Кончаловского поразила народ

У продюсера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной есть общая дочь Мария. Девочка всегда привлекала россиян своей миловидностью. В юном возрасте она обладала пышными формами, однако с возрастом смогла похудеть аж на двадцать килограммов. Однако многих фанатов преображение девушки напугало. Некоторые даже решили, что Маша больна. Однако наследница режисера опровергла нелепые сплетни.
Недавно дочь Кончаловского решила реализовать себя в модельной сфере, также она учится в художественном институте. Несмотря на юный возраст, девушка уже вышла замуж. На своей странице в "Инстаграм" она делится с поклонниками интересными кадрами и моментами из жизни.
Накануне Маша поделилась с подписчиками серией волшебных снимков. Девушка стоит в белом пуховике, обмотавшись гирляндой. Чтобы дополнить образ, она нанесла блестки на лицо. Также на одной фотографии Кончаловская стоит напротив елки с пряничным домиком. Кадры получились очень необычные и праздничные. Несмотря на то, что Новый год уже давно прошел, благодаря снимкам Маши атмосфера сохранилась.
Подписчики по заслугам оценили оригинальность дочери режисера. Снимки буквально их поразили. Кто-то даже отметил, что в фотографиях есть что-то возвышенное. "Машуля с крыльями ангела", – написал один из комментаторов.