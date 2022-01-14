Вскрылась информация о причинах смерти вдовы Мягкова

Вслед за печальной новостью о кончине народной артистки появилась информация о том, что стало причиной смерти. Пожилую вдову Андрея Мягкова не обошел стороной коварный коронавирус. Последствия опасной болезни и привели к трагедии.
Как сообщил "КП" источник из здравоохранения, Анастасия Валентиновна почувствовала себя плохо еще в прошлом году. 20 декабря актриса обратилась в одно из медицинских учреждений подмосковного Домодедово и сдала тест на ковид, который оказался положительным.
С тех пор Вознесенская как могла боролась с опасной болезнью, но та оказалась сильнее – пишет "Общественная служба новостей". Сегодня народная артистка навсегда покинула нас. Дополнительной информации о последних днях и часах знаменитости пока не поступало – женщина вела закрытый образ жизни.
Анастасия Валентиновна пережила своего талантливейшего супруга меньше, чем на год. Андрей Васильевич ушел из жизни 18 февраля 2021 года вследствие острой сердечной недостаточности. В пример многим другим звездным парам Мягков и Вознесенская прожили вместе душа в душу целых 58 лет. В последние годы жизни Анастасия Вознесенская была сильно больна и по состоянию здоровья даже на прощание с мужем прийти не смогла.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Москва прощалась с любимым миллионами зрителей Андреем Мягковым.